Helikopter Hilang Kontak di Mentewe Kalsel

Senin, 01 September 2025 – 14:27 WIB

jpnn.com, BATULICIN - Helikopter dilaporkan hilang kontak di wilayah Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Sebanyak 16 personel gabungan diturunkan untuk melakukan pencarian.

"Tim terdiri dari empat personel SAR dan 12 personel Brimob yang dikerahkan sejak pagi," kata Kepala Siaga SAR Batulicin Abdul Aziz di Batulicin, Senin.

Dia menjelaskan laporan awal menyebutkan helikopter jenis PK-RGH milik operator Eastindo hilang kontak saat terbang dari Bandar Udara WAOK menuju WAGG pada ketinggian 3.000 kaki.

Helikopter lepas landas pukul 00.46 UTC atau 07.46 WIB dengan perkiraan tiba pukul 02.15 UTC atau 09.15 WIB.

Namun, kontak terakhir tercatat pukul 00.54 UTC atau 07.54 WIB, sekitar 10 menit setelah lepas landas atau pada posisi 10 nautical mile dari WAOK.

Baca Juga: Begini Kondisi Terkini Helikopter TNI AD Setelah Mendarat Darurat di Blora

“Pesawat dilaporkan hilang kontak di ketinggian 3.000 kaki, dan saat ini kami perkirakan berada di kawasan pegunungan Kecamatan Mentewe,” kata Aziz.

Dia mengungkapkan kendala utama pencarian di lapangan adalah minimnya sinyal komunikasi sehingga tim hanya mengandalkan radio.