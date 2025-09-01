Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Kalsel

Helikopter Hilang Kontak di Mentewe Kalsel

Senin, 01 September 2025 – 14:27 WIB
Helikopter Hilang Kontak di Mentewe Kalsel - JPNN.COM
ilustrasi helikopter jatuh. (ANTARA News/Insan Faizin Mub)

jpnn.com, BATULICIN - Helikopter dilaporkan hilang kontak di wilayah Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Sebanyak 16 personel gabungan diturunkan untuk melakukan pencarian.

"Tim terdiri dari empat personel SAR dan 12 personel Brimob yang dikerahkan sejak pagi," kata Kepala Siaga SAR Batulicin Abdul Aziz di Batulicin, Senin.

Baca Juga:

Dia menjelaskan laporan awal menyebutkan helikopter jenis PK-RGH milik operator Eastindo hilang kontak saat terbang dari Bandar Udara WAOK menuju WAGG pada ketinggian 3.000 kaki.

Helikopter lepas landas pukul 00.46 UTC atau 07.46 WIB dengan perkiraan tiba pukul 02.15 UTC atau 09.15 WIB.

Namun, kontak terakhir tercatat pukul 00.54 UTC atau 07.54 WIB, sekitar 10 menit setelah lepas landas atau pada posisi 10 nautical mile dari WAOK.

Baca Juga:

“Pesawat dilaporkan hilang kontak di ketinggian 3.000 kaki, dan saat ini kami perkirakan berada di kawasan pegunungan Kecamatan Mentewe,” kata Aziz.

Dia mengungkapkan kendala utama pencarian di lapangan adalah minimnya sinyal komunikasi sehingga tim hanya mengandalkan radio.

Dilaporkan helikopter hilang kontak di wilayah Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Helikopter hilang kontak  Kalsel  Helikopter  Kalimantan Selatan 
BERITA HELIKOPTER HILANG KONTAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp