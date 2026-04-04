Hendak Cari Makan, Wanita Tewas Tersambar KRL Bogor-Jakarta di Cikoko

jpnn.com, JAKARTA - Seorang wanita berinisial ATM, 22, tewas mengenaskan setelah tersambar kereta api di perlintasan Cikoko Timur Raya, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (3/4) sore.

Insiden tragis tersebut terjadi saat korban hendak menyeberangi rel untuk mencari makan.

"Mereka mau nyeberang untuk cari makan karena tidak berhati-hati tersambar kereta api dari arah Bogor," kata Kapolsek Pancoran Kompol Mansur kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

Mansur membenarkan korban tersambar kereta dari arah Bogor saat hendak menyeberang sehingga kejadian ini murni kecelakaan.

Sementara itu, jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk penanganan lebih lanjut.

"Malam ini juga dibawa pulang oleh keluarganya," ujar dia.

Merujuk informasi dari Instagram @wargajakarta.id, seorang wanita muda yang bekerja sebagai pegawai jasa cuci asal Purbalingga tewas usai tertabrak Kereta Commuter Line.

Peristiwa tersebut terjadi di sekitar perlintasan rel kereta antara Stasiun Cawang dan Kalibata, tepatnya di Jalan Cikoko Timur Raya, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Jumat (3/4) sore.