Hendak Lerai Keributan, Castro Diancam Dibunuh Pakai Tombak Babi

jpnn.com, OGAN ILIR - Warga Kabupaten Ogan Ilir bernama Castro diancam dengan senjata tajam berupa tombak babi oleh Rizal Ependi, Minggu (28/9/2025) sekitar pukul 21.00 WIB.

Peristiwa ini bermula saat seorang ibu bernama Dar datang ke rumah Castro meminta pertolongan.

Dia mengadu bahwa suaminya, Rizal Ependi memukul anak kandungnya sendiri hanya karena membela seorang gadis remaja bernama Prisa yang tinggal menumpang di rumah mereka di Kelurahan Tanjung Raja.

Tergerak rasa kasihan, Castro bersama sang istri mendatangi rumah Dar dan Rizal Ependi. Niatnya sederhana, menenangkan keadaan, memberi nasihat, dan mencegah terjadinya kekerasan lebih jauh.

Namun, suasana kian memanas, adu mulut antara Rizal Ependi dan istrinya, Dar tak kunjung reda.

Mencegah kekerasan berujung ancaman maut, saat emosi memuncak, seorang warga bernama Anggun yang tengah hamil berteriak meminta tolong karena Rizal hendak melukai istrinya sendiri. Castro spontan melerai dan mencoba menenangkan.

Namun, bukannya menghargai niat baik tersebut, Rizal Ependi justru marah besar. Ia mengambil tombak babi dan mengacungkannya ke arah Castro sambil berteriak. “Pergi kau dari rumahku! Kalau tidak, kutombak kau mati!," kata Rizal.

Suasana pun mencekam, warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut panik dan berhamburan menyelamatkan diri.