JPNN.com - Daerah

Hendak Tangkap Biawak, Pelajar di Jembar Hilang Terseret Arus Sungai Tanggul

Sabtu, 17 Januari 2026 – 22:36 WIB
Tim gabungan melakukan operasi SAR untuk mencari korban pelajar yang diduga tenggelam di Sungai Tanggul, Kabupaten Jember, Sabtu (18/1/2026). Foto: ANTARA/HO-BPBD Jember

jpnn.com, JEMBER - Seorang pelajar bernama Iqbal Khoirul Anwar (18) hilang terseret arus Sungai Tanggul di Desa Paseban, Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Sabtu (17/1) sore.

Peristiwa itu terjadi saat korban bersama 13 temannya hendak menangkap seekor biawak.

"Awalnya korban bersama 13 orang temannya hendak mencari biawak ke Desa Paseban, tepatnya di sebelah Jembatan Merah Putih muara baru bantaran Sungai Tanggul," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember Edy Budi Susilo.

Menurut Edy, korban bersama rekannya berusaha menangkap seekor biawak yang telah berhasil dilumpuhkan saat biawak tersebut jatuh ke tengah sungai.

Namun, korban diduga tenggelam dan terbawa arus Sungai Tanggul, sedangkan teman lainnya berhasil berenang ke tepi sungai.

"Setelah mendapat laporan kejadian tersebut, BPBD bersama tim gabungan melakukan pencarian dengan menyusuri Sungai Tanggul untuk mencari pelajar yang tenggelam dan terseret arus sungai tersebut," tuturnya.

Edy mengatakan operasi SAR dilakukan hingga pukul 17.25 WIB.

Namun, karena kondisi cuaca sudah gelap dan turun hujan, sehingga tidak bisa maksimal dalam melakukan pencarian korban.

Pelajar di Jember hilang terseret arus Sungai Tanggul saat bersama 13 temannya hendak menangkap seekor biawak

