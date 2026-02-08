Hendak Tawuran di Pancoran, Enam Pemuda Bersenjata Tajam Ditangkap Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Tawuran antarkelompok kembali terjadi di Jalan Amil Buncit Raya, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Minggu pagi sekitar pukul 04.00 WIB.

Polisi telah mengamankan sebanyak enam orang pemuda dan menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Unit (Kanit) Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan, Iptu Satrio mengatakan enam pemuda yang ditangkap berinisial DNP (21), MR (20), MRA (17), GPG (18), DW (20) dan MD (20). Seluruhnya berjenis kelamin laki-laki.

"Para pemuda tersebut diamankan karena membawa senjata tajam untuk percobaan melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang," kata Satrio di Jakarta.

Dari penangkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa enam bilah celurit, satu stik golf, satu samurai, satu dompet berisi uang tunai sebesar Rp 869.000, tiga unit sepeda motor serta empat unit telepon genggam.

Berdasarkan keterangan awal, para pelaku diduga berkumpul sejak Sabtu (7/2) malam sekitar pukul 24.00 WIB di kawasan Perguruan Cikini (Percik). Sebagian dari mereka diketahui tengah mengonsumsi minuman keras.

Selanjutnya, salah satu pelaku mengajak yang lain untuk menyusul sekaligus mencari kanal atau lawan untuk melakukan tawuran.

Satrio menambahkan, dua kelompok yang diduga terlibat berasal dari kelompok yang sama, yakni GMC Pancoran dan SMA Fatahillah, Pancoran, Jakarta Selatan.