Hendra Carabao, Sosok di Balik Lahirnya Juara Dunia Biliar

jpnn.com, JAKARTA - Hendra Carabao bukan sekadar nama di dunia biliar Indonesia. Berangkat dari pengalamannya sebagai atlet senior, dia tumbuh menjadi sosok penggerak yang mendedikasikan hidupnya untuk membangun ekosistem biliar nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

Kesadaran akan keterbatasan sarana, pembinaan, dan akses internasional mendorong Hendra mendirikan Carabao Billiards Indonesia pada 2016.

Dia tidak hanya ingin menyediakan perlengkapan biliar, tetapi juga menciptakan sistem yang mampu menjawab kebutuhan atlet dari hulu hingga hilir.

Baca Juga: DPC Peradi Jakbar Bertekad Cetak Atlet Berbakat Melalui Turnamen Biliar

Seiring waktu, Carabao Billiards Indonesia berkembang menjadi Carabao Group dengan berbagai unit usaha yang saling terhubung.

Mulai dari Carabao Shop, Carabao Bistro & Pool, Carabao Hydration, Carabao Design & Build, hingga Carabao Innovate, seluruhnya dirancang untuk memperkuat fondasi industri biliar Indonesia.

Langkah berikutnya adalah mendorong kompetisi dan pembinaan berjenjang. Hendra menghadirkan turnamen nasional dan internasional dengan total hadiah mencapai Rp672 juta, sekaligus membentuk Carabao Pro Team sebagai wadah pembinaan atlet profesional yang fokus pada prestasi jangka panjang.

Baca Juga: Puluhan Selebritas Ternama Ikut Turnamen Selebriti Biliar Indonesia

Puncak dari proses panjang tersebut hadir pada 2025, ketika Albert Januarta, atlet binaan Carabao Pro Team, menorehkan sejarah sebagai juara dunia junior di World Pool Championship di Arab Saudi.

Prestasi ini menjadi tonggak penting setelah Indonesia menanti selama 16 tahun sejak gelar dunia terakhir pada 2009.