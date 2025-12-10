Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Hendra Nekat Curi Kipas Angin di Masjid At-Thohirin, Begini Nasibnya Sekarang

Rabu, 10 Desember 2025 – 17:45 WIB
Hendra Nekat Curi Kipas Angin di Masjid At-Thohirin, Begini Nasibnya Sekarang
Tersangka Hendra saat dibawa ke Polrestabes Palembang. Foto: Dok. Polrestabes Palembang

jpnn.com, PALEMBANG - Seorang pria bernama M Hendra (37), warga 26 Ilir ditangkap petugas Pidum Polrestabes Palembang setelah mencuri kipas angin di Masjid At-Thohirin di Jalam KH Ahmad Dahlan, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil.

Tersangka ditangkap saat berada di kawasan Pasar 26 Ilir tanpa perlawanan pada Minggu (7/12) malam.

Tersangka kemudian dibawa petugas ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Aksi pencurian yang dilakukan Hendra terjadi pada Sabtu (6/12) sekitar pukul 01.30 WIB.

Kasus ini terbongkar berawal saat saksi bernama Dimas (22) yang merupakan seorang marbot bangun tidur hendak membuka masjid dan mengecek keadaan ruangan di dalamnya.

Setelah dicek ternyata ada barang-barang masjid yang hilang, antara lain dua unit kipas angin merek Panasonic dengan kerugian ditaksir mencapai Rp 1,5 juta.

Dimas kemudian melihat rekaman CCTV ternyata pelaku telah memasuki ruangan masjid dengan cara memanjat pagar.

Selanjutnya dari rekaman CCTV itu terlihat pelaku masuk dan mengambil barang-barang masjid.

M Hendra (37) diringkus petugas Pidum Polrestabes Palembang karena nekat mencuri kipas angin di Masjid At-Thohirin

