JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hendropriyono Ungkap Kelebihan Teddy Indra Wijaya, Ada Kata Langka

Minggu, 05 April 2026 – 13:55 WIB
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono ungkap kelebihan Teddy Indra Wijaya seusai bertemu langsung di momen Idulfitri. Foto: dokumentasi Setkab

jpnn.com, JAKARTA - Sosok perwira muda Teddy Indra Wijaya mendapatkan sorotan positif, baik dari kalangan senior militer maupun pemerintahan.

Salah satu penilaian soal Teddy diungkapkan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono yang secara terbuka memuji sekretaris kabinet itu sebagai figur pemimpin masa depan.

"Teddy memiliki kombinasi langka antara kecerdasan intelektual dan integritas moral yang kuat," kata Hendropriyono, Minggu (5/4).

Profesor bidang filsafat intelijen itu mengungkapkan kekagumannya setelah bertemu langsung dengan Teddy dalam momen Idulfitri.

Hendropriyono menilai Teddy menunjukkan sikap santun dan penghormatan yang tulus kepada senior, sebuah nilai karakter yang dinilai sangat mendasar.

Menurut Hendro, salah satu keunggulan utama Teddy ialah kerendahan hatinya.

Meski memiliki kapasitas intelektual yang baik, Teddy dinilai tidak jemawa dan justru lebih banyak menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif kepada para senior.

“Karakter seperti ini penting dalam membentuk kepemimpinan yang matang, karena kecerdasan saja tidak cukup tanpa sikap rendah hati,” ujarnya.

TAGS   Teddy Indra Wijaya  Hendropriyono  Sekretaris Kabinet  Seskab Teddy 
