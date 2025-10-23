Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Hendy Setiono Dorong Inovasi Bisnis Berkelanjutan dari Generasi Muda

Kamis, 23 Oktober 2025 – 01:14 WIB
President Director PT Baba Rafi International Hendy Setiono mendorong para generasi muda menciptakan inovasi bisnis berkelanjutan. Foto: source for JPNN

jpnn.com, SEMARANG - President Director PT Baba Rafi International Hendy Setiono mendorong para generasi muda menciptakan inovasi bisnis berkelanjutan.

Ungkapan tersebut disampaikan ketika turut serta sebagai juri dalam ajang bergengsi ECO Business Plan Competition di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Sabtu (18/10).

Hendy menegaskan komitmennya, dalam mendukung pertumbuhan ekosistem Ecopreneurship.

“ECO Business Plan Competition dikenal sebagai salah satu kompetisi rencana bisnis terbesar di Jawa Tengah, serta menjadi wadah bagi para generasi muda, untuk mempresentasikan ide-ide bisnis paling inovatif,” ujar Hendy, Rabu (22/10).

Menurutnya, ide dari mereka harus berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan dampak sosial (ESG).

 "Antusiasme dan kualitas ide bisnis dari mereka tahun ini sangat luar biasa. Tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang kuat,” jelasnya.

Dirinya optimis, masa depan kewirausahaan Indonesia berada di tangan generasi muda yang cerdas dan peduli.

“Peran saya di sini adalah membantu memoles ide-ide brilian ini agar siap diimplementasikan dan dikembangkan lebih jauh,” tuturnya.

