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JPNN.com - Politik

Hensa Punya Analisis soal Narasi Mengganggu Teddy Berujung Penangkapan Koruptor

Kamis, 04 Juni 2026 – 11:41 WIB
Hensa Punya Analisis soal Narasi Mengganggu Teddy Berujung Penangkapan Koruptor - JPNN.COM
Pengamat politik Hendri Satrio. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com - Pengamat politik Hendri Satrio atau Hensa punya analisis soal kemungkinan adanya narasi penangkapan empat terduga koruptor sebagai pengalihan isu Seskab Teddy Indra Wijaya yang lagi panen kritik.

Diketahui bahwa Seskab Teddy menuai kritik setelah merespons kritikan yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hensa Punya Analisis soal Narasi Mengganggu Teddy Berujung Penangkapan KoruptorSekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Kompleks Istana Negara. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

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"Bila premisnya kelak terbukti, mari ganggu Mas Teddy terus-terusan. Sekali ganggu Teddy, empat calon koruptor ditangkap," kata dia melalui X akun @satriohendri, Kamis (4/6).

Hensa menuturkan bahwa Teddy sebenarnya sudah bekerja keras untuk Indonesia dan setiap langkah yang dibuat direstui Presiden RI Prabowo Subianto. 

"Dia melakukan yang pasti sudah direstui oleh Prabowo, begitu," ujarnya.

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Namun, kata Hensa, Teddy sering diganggu berbagai pihak ketika sudah bekerja keras untuk Indonesia.

"Digangguin sama Pak Amien Rais lah, ada yang menuduh ini lah, ada yang menuduh itu lah," ungkapnya.

Pengamat politik Hendri Satrio atau Hensa sampaikan analisis soal kemungkinan penangkapan empat koruptor sebagai pengalihan isu kritik terhadap Seskab Teddy.

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TAGS   Teddy  Seskab Teddy  Hendri Satrio  Hensa  Dino Patti Djalal  Prabowo Subianto 
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