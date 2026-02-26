Herbalife Customer Fair Sukses Gaet 36 Ribu Peserta di 118 Kota

jpnn.com, JAKARTA - Tren gaya hidup sehat di tanah air makin membudaya saat ini. Hal itu bisa dilihat dari antusias masyarakat di Herbalife Customer Fair pada November hingga Desember 2025.

Kegiatan itu mencatatkan kehadiran lebih dari 36 ribu peserta dari 118 kota di seluruh Indonesia.

Angka tersebut menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan pada 2024 yang diikuti 29 ribu peserta dari 92 kota.

"Peningkatan jumlah partisipan dan jangkauan wilayah ini menjadi sinyal positif bahwa masyarakat makin peduli dengan kebugaran dan nutrisi seimbang," kata Director & General Manager Herbalife Indonesia, Oktrianto Wahyu Jatmiko, Kamis (26/2).

Dia menjelaskan Customer Fair menjadi upaya perusahaan membangun kesadaran kesehatan di tingkat komunitas.

"Kami ingin membangun hubungan yang bermakna dan mendorong keterlibatan jangka panjang di dalam komunitas kami," ujarnya.

Di sisi lain, acara juga menjadi upaya untuk memperkuat loyalitas pelanggan melalui aktivitas olahraga interaktif.

"Rangkaian acaranya dikemas secara seru agar bisa dinikmati semua kalangan. Para peserta diajak bergerak aktif melalui berbagai kegiatan fisik seperti lari, jalan segar, senam, juga edukasi kesehatan," ungkapnya.