Herbalife Indonesia Luncurkan SharpSpearmint dengan Nootropik Alami, Bagus untuk Otak

jpnn.com - Penurunan fungsi kognitif seperti memori dan fokus kini menjadi perhatian serius di berbagai rentang usia. Menjawab kebutuhan tersebut, Herbalife Indonesia resmi meluncurkan produk inovatif terbarunya, SharpSpearmint, solusi nutrisi berbasis sains yang dirancang khusus untuk mendukung kesehatan otak dan kinerja mental.

"Peluncuran ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Herbalife dalam menyediakan solusi nutrisi berkualitas bagi masyarakat Indonesia untuk mendukung gaya hidup sehat dan aktif," kata Director & General Manager Herbalife Indonesia, Oktrianto Wahyu Jatmiko, saat talk show peluncuran SharpSpearmint di Gandaria City Jakarta, Kamis (22/1).

Dia menyatakan, kehadiran SharpSpearmint merupakan langkah strategis perusahaan dalam memperkuat portofolio produk nutrisi inovatif. Produk itu memperkuat dedikasi Herbalife untuk menyediakan solusi nutrisi inovatif bagi masyarakat.

"Setiap kapsul mengandung 300 mg ekstrak herba Mentha spicata (Ekstrak Spearmint) yang diformulasikan untuk mendukung fungsi otak," ujarnya..

Anggota Herbalife Nutrition Advisory Board, Gary Small, M.D., menjelaskan bahwa SharpSpearmint mengandung Neumentix™. Zat ini merupakan nootropik alami berpaten yang berasal dari tanaman spearmint khusus yang kaya akan polifenol.

Menurutnya, Neumentix™ telah melalui uji klinis yang membuktikan kemampuannya dalam meningkatkan fokus dan konsentrasi, mendukung memori kerja (daya ingat jangka pendek) dan

mengoptimalkan kinerja mental secara keseluruhan.

"Memori, fokus, dan kecepatan pemrosesan informasi secara alami akan menurun seiring bertambahnya usia. Tanpa perawatan tepat, hal ini bisa memengaruhi produktivitas dan kemandirian seseorang di masa depan," tambahnya.