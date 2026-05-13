JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Herbalife Kampanyekan Pola Hidup Sehat Lewat PESAN 2026 di 130 Kota

Rabu, 13 Mei 2026 – 17:48 WIB
Herbalife mengampanyekan pola hidup sehat melalui program PESAN 2026 di 130 kota. Foto dokumentasi Herbalife

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif terus digalakkan oleh Herbalife Indonesia.

Tahun ini, perusahaan kesehatan dan kebugaran global tersebut kembali berpartisipasi aktif dalam Pekan Sarapan Nasional (PESAN) 2026, sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan mendorong perilaku hidup sehat sejak pagi hari.

Tidak tanggung-tanggung, rangkaian kampanye PESAN 2026 yang diusung Herbalife berhasil menjangkau lebih dari 36.000 peserta yang tersebar di 130 kota di seluruh Indonesia. 

"Angka partisipasi yang masif ini mencerminkan luasnya jangkauan program sekaligus meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup aktif dan asupan nutrisi seimbang," ujar Director & General Manager Herbalife Indonesia, Oktrianto Wahyu Jatmiko, Rabu (13/5).

Dia menegaskan bahwa partisipasi ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan. Menurutnya, sarapan yang tepat memberikan energi penting bagi tubuh dan pikiran untuk memulai hari secara optimal.

"Kami ingin terus mengedukasi masyarakat bahwa sarapan bergizi seimbang adalah langkah awal yang sederhana namun krusial untuk membangun gaya hidup sehat secara konsisten," ucapnya.

Berbeda dengan kampanye kesehatan konvensional, Herbalife mengemas edukasi PESAN 2026 melalui berbagai kegiatan berbasis komunitas yang interaktif.

Aktivitas yang digelar meliputi olahraga bersama dengan komunitas lari, festival kebugaran, hingga jalan santai dan workshop kesehatan yang dirancang untuk menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memulai hari dengan nutrisi yang benar.

TAGS   PESAN 2026  Herbalife Indonesia  Pola Hidup Sehat  pola hidup aktif 

