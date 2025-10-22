Herborist Luncurkan Teh Soeltan Series di Pura Mangkunegaran Solo

jpnn.com, SOLO - Tradisi minum teh di Indonesia sudah dikenal sejak Indonesia masih berada di masa kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara dan diwariskan menjadi tradisi budaya yang mencerminkan kehangatan, kehormatan, dan keanggunan.

Dalam lingkungan kerajaan, teh tidak hanya disajikan untuk melepas dahaga, melainkan menjadi bentuk penghormatan bagi tamu, serta sarana mempererat hubungan antar keluarga kerajaan.

Terinspirasi oleh filosofi dan keindahan tradisi tersebut, PT Victoria Care Indonesia Tbk (VICI) melalui brand Herborist mempersembahkan Teh Soeltan Series, inovasi rangkaian perawatan tubuh yang membawa kemewahan dan ketenangan tradisi teh bangsawan ke dalam ritual kecantikan modern.

Dengan semangat “Hadiah Alam, Inspirasi Tradisi,” Herborist menghadirkan pengalaman perawatan tubuh yang elegan, menenangkan, dan relevan bagi perempuan masa kini.

Nama ‘Teh Soeltan’ sendiri terinspirasi dari makna kemewahan dan kekayaan yang identik dengan para bangsawan. Filosofi tersebut tercermin dari kandungan produk yang kaya akan active ingredients, menjadikannya simbol kemewahan modern dan perawatan tubuh yang kaya manfaat, lembut di kulit, dan istimewa di setiap sentuhan.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya, Herborist menggelar Grand Launching Teh Soeltan Series secara megah di Pura Mangkunegaran, Solo, pada 17 Oktober 2025.

Mengusung konsep “From Royal Tea Tradition to Modern Beauty Ritual,” acara ini menghadirkan suasana yang memadukan keanggunan tradisi dengan kemewahan modern.

Tiga rangkaian utama menjadi highlight acara, yakni Sapa Diraja, sesi penyambutan hangat dan tur eksklusif keliling Pura Mangkunegaran bersama para tamu kehormatan dan KOL inspiratif Indonesia. Afternoon Tea di Pracima, Pura Mangkunegaran, pengalaman menikmati teh khas bangsawan yang menjadi inspirasi utama rangkaian Teh Soeltan Series, dan Royal Dinner di Pracima, Pura Mangkunegaran, jamuan makan malam eksklusif yang menjadi puncak selebrasi peluncuran.