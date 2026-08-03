Kantongi Cara Redam Provokasi Vietnam, Herdman Minta Timnas Indonesia Tetap Berkepala Dingin

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam pada laga ketiga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8/2026) malam WIB.

Menyadari Vietnam kerap menggunakan permainan keras dan provokasi terhadap lawan, pelatih Timnas Indonesia John Herdman telah menyiapkan pendekatan khusus agar skuad asuhannya tetap tenang dan tidak keluar dari rencana permainan.

"Saya rasa setiap pertandingan itu berbeda. Kami sudah katakan bahwa di fase grup ini kami akan melihat hal-hal yang berbeda, kami akan memiliki banyak pengalaman berbeda yang bisa kami pelajari dan jadikan dasar untuk tumbuh," kata Herdman.

Pelatih asal Inggris itu menjelaskan Timnas Indonesia mengalami tekanan pada laga perdana Piala AFF 2026 beberapa hari lalu karena tingginya ekspektasi tinggi publik Indonesia. Adapun pertandingan kedua nanti menghadirkan situasi yang sama sekali berbeda.

Menurut Herdman, pengalaman tersebut menjadi modal berharga agar para pemain Timnas Indonesia mampu menjaga konsentrasi dalam laga besar melawan Vietnam.

Herdman pun menolak anggapan tentang dirinya terlalu memikirkan berbagai cara yang mungkin dilakukan Vietnam untuk mengganggu ritme permainan anak asuhnya.

Bagi Herdman, hal terpenting ialah memastikan Timnas Indonesia tampil disiplin dan tetap berpegang pada rencana permainan.

"Kami hanya berharap besok (hari ini) akan menjadi pengalaman baik lainnya bagi tim ini. Kami harus menunjukkan komitmen untuk bisa mengalahkan Vietnam," ujarnya.