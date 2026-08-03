Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kantongi Cara Redam Provokasi Vietnam, Herdman Minta Timnas Indonesia Tetap Berkepala Dingin

Senin, 03 Agustus 2026 – 10:52 WIB
Kantongi Cara Redam Provokasi Vietnam, Herdman Minta Timnas Indonesia Tetap Berkepala Dingin - JPNN.COM
Skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Foto: ASEAN Football

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam pada laga ketiga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8/2026) malam WIB. 

Menyadari Vietnam kerap menggunakan permainan keras dan provokasi terhadap lawan, pelatih Timnas Indonesia John Herdman telah menyiapkan pendekatan khusus agar skuad asuhannya tetap tenang dan tidak keluar dari rencana permainan.

"Saya rasa setiap pertandingan itu berbeda. Kami sudah katakan bahwa di fase grup ini kami akan melihat hal-hal yang berbeda, kami akan memiliki banyak pengalaman berbeda yang bisa kami pelajari dan jadikan dasar untuk tumbuh," kata Herdman.

Baca Juga:

Pelatih asal Inggris itu menjelaskan Timnas Indonesia mengalami tekanan pada laga perdana Piala AFF 2026 beberapa hari lalu karena tingginya ekspektasi tinggi publik Indonesia. Adapun pertandingan kedua nanti menghadirkan situasi yang sama sekali berbeda. 

Menurut Herdman, pengalaman tersebut menjadi modal berharga agar para pemain Timnas Indonesia mampu menjaga konsentrasi dalam laga besar melawan Vietnam.

Herdman pun menolak anggapan tentang dirinya terlalu memikirkan berbagai cara yang mungkin dilakukan Vietnam untuk mengganggu ritme permainan anak asuhnya. 

Baca Juga:

Bagi Herdman, hal terpenting ialah memastikan Timnas Indonesia tampil disiplin dan tetap berpegang pada rencana permainan.

"Kami hanya berharap besok (hari ini) akan menjadi pengalaman baik lainnya bagi tim ini. Kami harus menunjukkan komitmen untuk bisa mengalahkan Vietnam," ujarnya.

Pelatih John Herdman sudah memiliki cara untuk mengantisipasi provokasi Vietnam. Ia mengingatkan timnya tetap tenang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  John Herdman  Vietnam  timnas Indonesia vs Vietnam 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp