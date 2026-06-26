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JPNN.com - Ekonomi - Makro

Herman Blak-blakan soal Alasan Purbaya Menolak Tawaran Pinjaman dari IMF

Jumat, 26 Juni 2026 – 05:08 WIB
Herman Blak-blakan soal Alasan Purbaya Menolak Tawaran Pinjaman dari IMF - JPNN.COM
Menkeu Purbaya menolak tawaran pinjaman dari IMF senilai 20 miliar dolar AS hingga 30 miliar dolar AS. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

Tawaran pinjaman senilai 20 miliar dolar AS hingga 30 miliar dolar AS tersebut disampaikan saat Purbaya menghadiri rangkaian Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) pada 13-17 April 2026 di Washington DC, Amerika Serikat.

Mengapa Menkeu Purbaya menolak tawaran pinjaman dari IMF?

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Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin mengatakan kala itu IMF menawarkan instrumen pembiayaan yang dirancang untuk membantu negara menghadapi risiko dan kondisi darurat.

Namun, Menkeu Purbaya menilai kondisi ekonomi Indonesia masih cukup kuat sehingga belum memerlukan fasilitas pinjaman tersebut.

“Karena nature-nya mereka (IMF) melihatnya dari sisi risiko. Karena mereka itu produk utamanya adalah pembiayaan untuk menghadapi risiko,” kata Herman saat ditemui di Jakarta, Kamis (25/6).

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Herman menjelaskan IMF pada dasarnya merupakan lembaga yang berfokus pada mitigasi risiko. Karena itu, proyeksinya cenderung lebih konservatif.

Di sisi lain, Purbaya tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Inilah alasannya.

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TAGS   purbaya  Menkeu Purbaya  Purbaya Yudhi Sadewa  IMF 
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