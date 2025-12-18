Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Herman Deru Apresiasi Prestasi Pembalap Muda Kenzi Akbar yang Mengharumkan Nama Sumsel

Kamis, 18 Desember 2025 – 14:48 WIB
Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru mengaku bangga sekaligus terkejut mengetahui Provinsi Sumsel memiliki bibit unggul pembalap muda bertalenta internasional, Kenzi Akbar Da Ninos. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru mengaku bangga sekaligus terkejut mengetahui Provinsi Sumsel memiliki bibit unggul pembalap muda bertalenta internasional, Kenzi Akbar Da Ninos. 

Dia menilai prestasi Kenzi menjadi kebanggaan tersendiri bagi komunitas bikers dan pecinta otomotif di Sumsel.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Herman Deru saat menerima audiensi Ikatan Motor Indonesia (IMI) Provinsi Sumsel di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Rabu (17/12).

Menurut Herman Deru, Kenzi yang masih berusia sangat muda telah berhasil mengharumkan nama Sumsel di tingkat nasional dan internasional, salah satunya dengan meraih Juara I Mini GP Malaysia Series kelas 160 cc.

“Kami tidak menyangka Sumsel memiliki pembalap muda yang luar biasa. Prestasi ini menunjukkan bahwa Kenzi adalah salah satu bibit unggul dan tentu menjadi kebanggaan kita semua,” ujar Herman Deru.

Dia menambahkan selain prestasi yang membanggakan, Kenzi juga menjadi contoh positif bagi para bikers di Sumsel, bahwa menyalurkan hobi dan adu ketangkasan harus dilakukan di sirkuit resmi, bukan di jalan umum.

Herman Deru juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung Kenzi, termasuk rencana Kenzi menimba ilmu dan mengembangkan karir balapnya di Spanyol.

“Pemerintah Provinsi Sumsel akan terus memberikan dukungan terhadap pembinaan atlet otomotif muda yang berprestasi,” tegasnya.

Herman Deru  Sumsel  pembalap muda  IMI 
