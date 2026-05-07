Herman Deru & Cik Ujang Dampingi Menko Polkam saat Bertemu Tokoh Masyarakat Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 – 11:10 WIB
Gubernur Sumatra Selatan H. Herman Deru bersama Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang mendampingi Menko Polkam Djamari Chaniago. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan H. Herman Deru bersama Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) 

Djamari Chaniago dalam pertemuan dengan sejumlah elemen masyarakat Sumatra Selatan di Griya Agung Palembang, Rabu (6/5).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pangdam II/Sriwijaya Mayjen Ujang Darwis, Kapolda Sumsel Irjen Shandy Nugroho, sejumlah kepala daerah di Sumsel, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Forkopimda Sumsel.

Menko Polkam Djamari Chaniago dalam arahannya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas serta mewujudkan kesejahteraan bersama.

Menurutnya, kekompakan dan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci agar berbagai tantangan di tengah masyarakat dapat dihadapi dengan baik.

“Kondisi di masyarakat menuntut Forkopimda untuk fokus dan bekerja bersama-sama agar upaya menyejahterakan masyarakat dapat berjalan lancar. Jika pemerintah daerah dan masyarakat kompak, tidak akan ada masalah. Ini adalah upaya kita bersama untuk terus menjaga itu,” ujarnya.

Djamari juga menyoroti ancaman terhadap bangsa saat ini tidak selalu hadir dalam bentuk fisik atau militer. 

Tantangan terbesar justru kerap muncul di ruang digital melalui penyebaran hoaks, narasi kebencian, maupun provokasi.

