Herman Deru dan Cik Ujang Tekankan Kesiapan Sumsel Hadapi Karhutla 2026

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru bersama Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, memimpin Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanganan Karhutla Sumsel di halaman Griya Agung, Rabu (6/5) pagi.

Kehadiran Menko Polkam itu sebagai komitmen kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026.

Apel tersebut ditandai dengan pemeriksaan lapangan, reaktivasi desk koordinasi penanggulangan karhutla, serta simulasi penanganan karhutla secara terintegrasi.

Menko Polkam Djamari Chaniago menyampaikan bahwa apel ini berbeda dari sebelumnya karena adanya reaktivasi desk koordinasi penanggulangan karhutla 2026.

Dia berharap langkah ini mampu memperkuat keterpaduan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unsur terkait dalam mitigasi pencegahan, penanggulangan, penegakan hukum, hingga pemulihan pascakebakaran.

Menko juga menegaskan Presiden memberikan perhatian besar terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Oleh karena itu, capaian pengendalian yang telah diraih harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan mitigasi serta membangun kerja sama yang solid dalam penanganan karhutla,” tegasnya.