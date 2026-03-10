Close Banner Apps JPNN.com
Herman Deru Dorong Alumni Gontor Berkontribusi untuk SDM Sumsel

Selasa, 10 Maret 2026 – 12:34 WIB
Herman Deru Dorong Alumni Gontor Berkontribusi untuk SDM Sumsel - JPNN.COM
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menyampaikan apresiasi atas kekompakan dan peran para alumni Gontor. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menyampaikan apresiasi atas kekompakan dan peran para alumni Gontor.

Hal itu diungkapkan Herman Deru saat menghadiri kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama alumni santri/santriwati serta wali santri Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor Palembang dan sekitarnya bersama Ketua PP IKPM Pusat. Kegiatan tersebut berlangsung di Griya Agung Palembang, Minggu (8/3).

Menurut Herman Deru, selama ini telah berkontribusi dalam pengembangan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di Sumatera Selatan.

P3merintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk para alumni pesantren yang memiliki kapasitas di bidang pendidikan, sangat dibutuhkan.

“Saya sangat memahami bahwa alumni Gontor banyak yang memperjuangkan pendidikan. Saat ini pemerintah sangat membutuhkan bantuan dari semua pihak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama mereka yang memiliki kapasitas di bidang tersebut,” ujar Herman Deru.

Dia juga mengungkapkan rasa bangganya setelah mengetahui adanya 23 alumni Gontor di Sumatera Selatan yang telah mendirikan lembaga pendidikan. Keberadaan lembaga tersebut dinilai menjadi kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

“Tadi dilaporkan ada 23 alumni yang telah mendirikan lembaga pendidikan di Sumsel. Sebagai pimpinan daerah tentu saya sangat senang. Saya juga ingin mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi di lapangan agar dapat dicarikan solusi bersama,” tambahnya.

Herman Deru menilai keberagaman profesi para alumni Gontor merupakan kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk membangun masyarakat. Perbedaan latar belakang tersebut, menurutnya, seharusnya menjadi potensi untuk saling melengkapi dalam memberikan kontribusi bagi daerah.

