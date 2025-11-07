Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Herman Deru Dorong Pemuda jadi Agen Perubahan Lewat Retret LPS

Jumat, 07 November 2025 – 08:59 WIB
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong para peserta Retret Laskar Pandu Satria (LPS) Jilid II menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong para peserta Retret Laskar Pandu Satria (LPS) Jilid II menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.

Hal itu Herman Deru Sampaikan saat membuka kegiatan tersebut di Bumi Perkemahan Gandus, Kamis (6/11/2025).

Kegiatan yang digelar oleh Dispora Sumsel itu diikuti oleh 100 pelajar dari 17 kabupaten/kota di Sumsel.

Para peserta merupakan siswa berpotensi yang dipilih melalui program seleksi pembinaan karakter sekolah.

Gubernur mengatakan pemuda merupakan penentu arah masa depan bangsa. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pembinaan karakter yang terarah dan berkesinambungan.

“Pemuda bukan hanya simbol masa depan, tetapi penentu jalannya perubahan. Karena itu kalian harus berkarakter, berakhlak baik, dan memiliki semangat kepemimpinan,” ujarnya.

Retret LPS memberikan pelatihan kedisiplinan melalui pembinaan langsung dari TNI dan Polri.

Selain itu, peserta juga dibekali wawasan kebangsaan, keagamaan, serta kemampuan komunikasi.

pemprov Sumsel  Herman Deru  Laskar Pandu Satria  retret 
