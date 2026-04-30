Herman Deru Dorong Proyek DME Tanjung Enim jadi Solusi Kebutuhan Energi Warga

jpnn.com, MUARA ENIM - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan dukungan penuh terhadap groundbreaking Proyek Hilirisasi Nasional Fase II percepatan pengembangan coal to dimethyl ether (DME) di Tanjung Enim.

Kegiatan ini berlangsung di PLTU Sumsel-8 milik PT Huadian Bukit Asam Power, Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Rabu (29/4).

Dia menegaskan proyek ini sangat penting dalam menjawab kebutuhan energi masyarakat, khususnya LPG di Sumatera Selatan.

Dia menyambut baik dimulainya pembangunan dan berharap proyek tersebut dapat berjalan sesuai rencana.

Gubernur mengungkapkan, dirinya mengikuti langsung perjalanan proyek ini sejak masa pandemi COVID-19 hingga kondisi mulai pulih.

Pada masa tersebut, masyarakat sempat mengalami kesulitan bahkan harus mengantre untuk mendapatkan LPG.

Menurutnya, kondisi itu sempat memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait ironi Sumatera Selatan sebagai daerah kaya sumber daya energi, namun masih mengalami keterbatasan pasokan gas.

Namun, pemerintah secara bertahap menghadirkan solusi melalui program jaringan gas (jargas) oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan Pertamina.