Herman Deru Dukung Integrasi Tol Menuju Pelabuhan Tanjung Carat, Investasi Capai Rp 26 Triliun

Jumat, 15 Mei 2026 – 09:33 WIB
Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mendukung penuh percepatan pembangunan integrasi jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mendukung penuh percepatan pembangunan integrasi tol menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Rencana Kerja Sama Integrasi Pembangunan Jalan Tol menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Pemerintah Provinsi Sumsel, PT Hutama Karya (Persero), PT Bukit Asam Tbk, dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru pada kesempatan itu diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Dr. Drs. H. Edward Candra,M.H. 

Dalam sambutan tertulis gubernur yang dibacakan Sekda, ditegaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman tersebut bukan sekadar seremoni administratif, melainkan tonggak penting pembangunan ekosistem logistik terintegrasi di Sumatera Selatan.

“Atas nama pemprov Sumsel kami menyampaikan salam hormat dari Bapak Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru yang sejatinya sangat berharap dapat hadir langsung,” ujar Edward.

Edward mengatakan proyek Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat memiliki arti strategis bagi masa depan Sumsel.

Sebab, akan menjadi gerbang logistik utama Sumatra Selatan, simpul konektivitas ekspor-impor regional, motor penggerak hilirisasi sumber daya alam, sekaligus katalis pertumbuhan ekonomi kawasan.

Menurutnya, integrasi pelabuhan dengan jaringan tol akan memangkas biaya logistik, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat daya saing investasi daerah.

