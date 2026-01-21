Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Herman Deru Groundbreaking Pabrik Bioavtur di Banyuasin, Dorong Investasi Energi Terbarukan

Rabu, 21 Januari 2026 – 17:14 WIB
Gubernur Sumsel Herman Deru saat menghadiri groundbreaking pembangunan pabrik bahan baku bioavtur milik PT Green Power Palembang di Banyuasin, Selasa (20/1). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, BANYUASIN - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mendorong investasi energi terbarukan dan penguatan ekonomi berbasis keberlanjutan.

Hal ini disampaikannya dalam acara peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan pabrik bahan baku bioavtur milik PT Green Power Palembang di Kabupaten Banyuasin, Selasa (20/1/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah Gubernur Herman Deru meninjau proyek peningkatan ruas Jalan Tanjung Api-Api–Sri Menanti sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja di wilayah Banyuasin.

Groundbreaking ini menandai dimulainya pembangunan pabrik yang diproyeksikan menjadi salah satu proyek strategis di sektor energi terbarukan di Sumsel, khususnya dalam mendukung pengembangan bahan bakar ramah lingkungan.

Gubernur Herman Deru menyampaikan kehadiran industri bioavtur sejalan dengan komitmen Pemprov Sumsel dalam mendorong investasi hijau dan penguatan ekonomi berbasis keberlanjutan.

Dia mengapresiasi manajemen PT Green Power Palembang yang telah mempercayakan Kabupaten Banyuasin sebagai lokasi pembangunan pabrik tersebut, mengingat posisi strategis daerah dan dukungan infrastruktur yang terus dikembangkan.

Menurut Herman Deru, pembangunan pabrik bioavtur akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan, mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal hingga terciptanya peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, kehadiran industri energi terbarukan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing Banyuasin sebagai kawasan industri energi di Sumsel.

Gubernur Sumsel Herman Deru menghadiri groundbreaking pembangunan pabrik bahan baku bioavtur milik PT Green Power Palembang di Banyuasin

