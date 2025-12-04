Herman Deru Lepas 23 Armada Bantuan Kemanusiaan Senilai Rp 2,65 Miliar untuk Korban Bencana Alam Aceh, Sumbar & Sumut

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru secara resmi melepas keberangkatan 23 unit kendaraan pengangkut bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pelepasan dilakukan di halaman Rumah Dinas Gubernur Griya Agung Palembang, Rabu (3/12).

Bantuan senilai Rp 2,65 Miliar tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Sumsel bersama instansi vertikal, BUMN, BUMD, dunia usaha, organisasi, serta partisipasi masyarakat.

Herman Deru dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan untuk membantu saudara-saudara yang tengah tertimpa musibah bencana.

“Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk mewujudkan niat bersama membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah,” ujar Herman Deru.

Dia berharap bantuan yang dikirim dapat sedikit meringankan beban para korban sekaligus menjadi bukti nyata kepedulian masyarakat Sumsel terhadap sesama.

Herman Deru juga mengingatkan bencana yang terjadi menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian alam, terlebih di tengah curah hujan tinggi yang berpotensi memicu banjir.

Selain itu, ia menekankan pentingnya keselamatan para personel yang bertugas mengawal bantuan agar tetap menjaga kesehatan selama perjalanan.

“Perjalanan ini panjang. Tetap jaga kekompakan. Jika tenaga kesehatan kurang, akan kita tambah, termasuk ketersediaan obat-obatan,” tegasnya.