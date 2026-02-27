Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Herman Deru Lepas Jenazah Alex Noerdin Secara Kedinasan, Sumsel Berduka

Jumat, 27 Februari 2026 – 10:23 WIB
Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru memimpin upacara pelepasan jenazah Gubernur Sumsel periode 2008–2018, Alex Noerdin, di rumah duka. FOTO: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru memimpin upacara pelepasan jenazah Gubernur Sumsel periode 2008–2018, Alex Noerdin, di rumah duka Jalan Merdeka, Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, Kamis (26/02/2026).

Upacara pelepasan dilaksanakan secara kedinasan sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian almarhum kepada Provinsi Sumatera Selatan. Dari rumah duka, jenazah diberangkatkan menuju Masjid Agung Palembang untuk disalatkan sebelum dimakamkan di TPU Kebun Bunga Palembang.

Suasana haru menyelimuti rumah duka. Keluarga, kerabat, sahabat, pejabat, hingga masyarakat memadati lokasi untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum yang dikenal luas atas dedikasi dan kontribusinya dalam pembangunan Sumsel.

Dalam sambutannya, Herman Deru menyampaikan bahwa almarhum merupakan tokoh besar yang konsisten dalam setiap langkah pengabdiannya, terutama dalam perjalanan politik.

“Beliau adalah tokoh yang luar biasa. Atas jasa-jasa yang begitu besar, maka kita berangkatkan beliau ke tempat peristirahatan terakhir secara kedinasan dengan cara yang sangat terhormat,” ujar Herman Deru.

Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, ia menyampaikan duka cita mendalam serta mendoakan agar almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

Herman Deru juga menilai almarhum sebagai sosok yang konsisten dan tidak pernah berpindah partai sepanjang karier politiknya.

TAGS   Herman Deru  Sumsel  Alex Noerdin  DPR 
