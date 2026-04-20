Sumsel

Herman Deru Minta Mahasiswa Bijak Manfaatkan AI di Lomba Video Bertema Ketahanan Pangan

Senin, 20 April 2026 – 10:03 WIB
Gubernur Sumsel Herman Deru saat menyampaikan arahan di acara final lomba video AI bertema ketahanan pangan, Minggu (19/4) siang. Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru menekankan pentingnya pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) secara bijak, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Herman Deru saat menghadiri final lomba video AI, Minggu (19/4) siang.

Menurut Herman Deru, AI merupakan teknologi baru yang memiliki dua sisi, layaknya pisau.

Jika dimanfaatkan dengan baik, AI akan memberikan manfaat besar, namun jika disalahgunakan dapat menimbulkan dampak negatif.

Karena itu, ia menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam penggunaannya.

Gubernur Herman Deru mengapresiasi penyelenggaraan lomba video AI bertema ketahanan pangan.

Dia mendorong mahasiswa untuk menghasilkan karya berbasis AI yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya petani.

Herman Deru mencontohkan melalui video AI mahasiswa dapat mengedukasi petani mengenai hilirisasi produk pertanian dan peningkatan produktivitas.

Ini pesan Gubernur Herman Deru saat menghadiri acara final lomba video AI bertema ketahanan pangan

TAGS   Kecerdasan buatan  Video AI  Herman Deru  pemprov Sumsel  Sumsel  ketahanan pangan 
