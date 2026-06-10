Herman Deru Minta Sumarni Pastikan Pembangunan di Muara Enim Tetap Berjalan

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan agar Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim Sumarni tetap melanjutkan arah pembangunan daerah dan memastikan seluruh program prioritas berjalan tanpa hambatan pasca penunjukan sebagai kepala daerah sementara.

Pesan tersebut disampaikan Herman Deru setelah menyerahkan Surat Keputusan (SK) penunjukan Plt Bupati Muara Enim di Griya Agung, Rabu (10/6/2026).

Menurut Deru, Sumarni dan Bupati nonaktif Edison merupakan satu paket kepemimpinan yang telah menyusun visi pembangunan Mura Enim. Karena itu, seluruh program yang telah dirancang daan RPJMD harus tetap menjadi pedoman pemerintah daerah.

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"Saya minta Ibu Marni melakukan konsolidasi dan tetap fokus menjalankan visi pembangunan yang telah disusun bersama. Jangan sampai ada program yang terhambat," ujar Deru.

Ia juga memberi perhatian khusus terhadap sejumlah proyek strategis, termasuk pembangunan flyover di perlintasan kereta api yang ditargetkan dapat dimanfaatkan masyarakat pada 2027.

Selain menjaga keberlanjutan pembangunan, Sumarni diminta segera kembali ke Muara Enim untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal dan tidak mengalami stagnasi pasca kasus hukum yang menyerang Bupati nonaktif Edison.

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Deru menegaskan persoalan yang tengah ditangani KPK merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak boleh mengganggu kinerja pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

"Jangan sampai pembangunan terhenti. Pemerintahan harus tetap berjalan, masyarakat harus tetap dilayani dan Suasana daerah harus tetap kondusif," tegas Deru.