Herman Deru Pastikan Groundbreaking Pelabuhan Samudera Tanjung Carut di Januari 2026

jpnn.com, PALEMBANG - Pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Carat terus menunjukkan progres positif.

Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru juga menegaskan pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Carat menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan Herman Deru saat memimpin rapat pembahasan perkembangan pembangunan pelabuhan yang digelar di Ruang Rapat Rumah Kayu Taman Kenten, Palembang, Selasa (30/12) malam.

Dalam rapat itu, Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada Tim Percepatan Pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Carat atas kinerja dan capaian yang telah diraih.

Dia menilai kerja tim yang agresif dan terstruktur menjadi modal penting dalam mempercepat realisasi pelabuhan samudera pertama di Sumsel.

“Dari paparan yang disampaikan, saya melihat perkembangan yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan keseriusan dan kerja keras tim,” ujar Herman Deru dalam keterangannya, Rabu (31/12).

Menurut Herman Deru, pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat merupakan bagian dari proses panjang yang telah dirintis sejak lama dan melibatkan banyak pihak.

Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh pihak tidak menghentikan langkah dan terus meningkatkan intensitas kerja.