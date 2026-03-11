Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Herman Deru Pastikan Tol Kapal Betung Siap Difungsikan untuk Kelancaran Mudik Lebaran 2026

Rabu, 11 Maret 2026 – 06:22 WIB
Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru memastikan kesiapan Tol Kapal Betung untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru memastikan kesiapan Tol Kapal Betung untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026.

Hal itu diungkapkan Herman Deru setelah meninjauan sejumlah titik strategis jalur tol tersebut, Selasa (10/3/2026).

Peninjauan dilakukan bersama Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis dan Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho dalam rangka memastikan kesiapan infrastruktur jalan menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

Beberapa lokasi yang ditinjau antara lain Tol Musi Landas, Rest Area Musi Landas, Jembatan Musi V, serta Gerbang Tol Keramasan. Kegiatan tersebut juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Bupati Banyuasin.

Herman Deru menegaskan pengecekan langsung di lapangan penting dilakukan untuk memastikan kesiapan jalur tol yang akan difungsionalkan selama arus mudik.

“Saya bersama Forkopimda, Pak Pangdam, Pak Kapolda, dan Pak Bupati dari Musi Landas melihat langsung kondisi yang sebenarnya. Jangan hanya dari laporan saja, dan ternyata jalannya sudah layak untuk difungsionalkan,” ujarnya.

Menurut Herman Deru, keberadaan tol tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas selama musim mudik sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan fasilitas pendukung seperti ketersediaan listrik, air, serta bahan bakar minyak (BBM) selama arus mudik berlangsung.

Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru memastikan kesiapan Tol Kapal Betung untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026.

