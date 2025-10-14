Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Herman Deru & Pegadaian Sepakat Ciptakan 100 Ribu Sultan Muda Sumsel

Selasa, 14 Oktober 2025 – 07:20 WIB
Herman Deru & Pegadaian Sepakat Ciptakan 100 Ribu Sultan Muda Sumsel - JPNN.COM
Gubernur Herman Deru saat menerima kunjungan silaturahmi RCEO PT Pegadaian Kanwil III Sumbagsel, Novryandi, bersama jajarannya di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Senin (13/10). Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru mengapresiasi inisiatif PT Pegadaian yang ingin bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mencetak 100.000 Sultan Muda. 

Program itu dinilai menjadi langkah konkret dalam mendorong kemandirian ekonomi generasi muda melalui pelatihan, akses permodalan, dan penguatan pasar.

Hal itu diungkapkan Herman Deru saat menerima kunjungan silaturahmi RCEO PT Pegadaian Kanwil III Sumbagsel, Novryandi, bersama jajarannya di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Senin (13/10). 

Baca Juga:

Pertemuan itu juga menjadi momentum penting bagi kedua pihak dalam memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah daerah.

Herman Deru pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya menumbuhkan kesadaran di kalangan pemuda untuk menjadi pelaku ekonomi yang produktif. Menurutnya, generasi muda perlu membangun pondasi kuat agar mampu menghadapi tantangan zaman yang semakin kompetitif.

“Kami punya misi yang sama, bagaimana para pemuda dapat membuka peluang usaha. Ini harus menjadi doktrin sejak dini agar mereka mampu mandiri,” tegas Gubernur.

Baca Juga:

Herman Deru menilai Pegadaian selama ini telah berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Sumsel. 

Keberadaan lembaga tersebut tidak hanya menjadi solusi keuangan, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengapresiasi inisiatif PT Pegadaian yang ingin bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mencetak 100.000 Sultan Muda.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sumsel  Herman Deru  Pegadaian  generasi muda 
BERITA SUMSEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp