Herman Deru Percepat Realisasi Pelabuhan Internasional Samudera Tanjung Carat

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan Dr. H. Herman Deru mendorong percepatan pembangunan pelabuhan bertaraf internasional di Sumatra Selatan.

Komitmen tersebut ditandai dengan penetapan nama baru megaproyek pelabuhan yang sebelumnya dikenal sebagai Palembang New Port menjadi PT Pelabuhan Internasional Samudera Tanjung Carat.

Penetapan nama tersebut disepakati dalam pertemuan Herman Deru bersama konsorsium pengembang yang terdiri atas PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Samudera Pasai Indonesia (SPI), dan PT Sumsel Energi Gemilang (Perseroda/SEG) di Griya Agung, Jumat (10/7).

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"Nama ini kami pilih sesuai kesepakatan konsorsium. Ini bukan sekadar nama, tetapi simbol kebangkitan. Selama ini kita dibelenggu trauma masa lalu dengan pertanyaan: siapa yang akan memulai duluan? Dengan nama baru ini, akan dimulai akselerasi," ujar Herman Deru.

Menurut Herman Deru, penetapan nama PT Pelabuhan Internasional Samudera Tanjung Carat diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor sekaligus menjadi daya tarik bagi seluruh pihak yang akan berkontribusi dalam pembangunan pelabuhan.

Dia menegaskan agenda berikutnya adalah mempercepat proses groundbreaking dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), dengan target pembangunan fisik dimulai pada September 2026.

"Kami tinggal merencanakan langkah berikutnya. Hari ini kami juga akan menyepakati BUP sebagai anchor untuk administrasi selanjutnya. Untuk komposisi saham tidak perlu dirisaukan, yang penting pembangunannya berjalan. Pemerintah daerah mengikuti saja, dan PT SEG tetap berperan sebagai perwakilan pemerintah daerah," tegasnya.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Achmad Muchtasyar menyampaikan kesiapan Pelindo untuk mempercepat realisasi pembangunan pelabuhan. Ia juga menilai keberadaan akses jalan tol dan jalur kereta api menjadi faktor penting agar operasional pelabuhan berjalan optimal.