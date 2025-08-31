Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Herman Deru: Rekonstruksi Jembatan Muara Lawai Bukti Kolaborasi Pemerintah & Dunia Usaha

Minggu, 31 Agustus 2025 – 10:22 WIB
Herman Deru: Rekonstruksi Jembatan Muara Lawai Bukti Kolaborasi Pemerintah & Dunia Usaha
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru mengatakan pembangunan kembali Jembatan Muara Lawai. Foto: Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru mengatakan pembangunan kembali Jembatan Muara Lawai di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, menjadi contoh nyata sinergi antara pemerintah dan dunia usaha.

Hal itu diungkapkan Herman Deru saat menghadiri penandatanganan berita acara kesepakatan rekonstruksi jembatan tersebut, Sabtu (30/8).

Menurutnya respons cepat Asosiasi Pertambangan Batubara Sumsel patut diapresiasi karena tidak menutup mata terhadap dampak yang ditimbulkan dari ambruknya jembatan dua bulan lalu.

Dia menyebut langkah tanggap dari asosiasi menjadi bukti nyata kepedulian sektor swasta terhadap infrastruktur publik.

“Saya harapkan untuk membangunkan kembali jembatan ini ternyata disambut baik oleh Asosiasi Pertambangan Batubara Sumsel,” ujar Herman Deru.

Dia menambahkan, jembatan tersebut tidak hanya menjadi penghubung antar wilayah, tetapi juga jalur vital bagi distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.

Oleh karena itu, rekonstruksi harus memperhatikan aspek kekuatan, kenyamanan, dan keberlanjutan.

Herman Deru meminta agar konstruksi modern yang digunakan mampu bertahan lebih lama dibandingkan jembatan sebelumnya yang dibangun sejak era 1980-an.

