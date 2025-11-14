Herman Deru Sebut Data Akurat & Perizinan Terpadu Kunci Mewujudkan 3 Juta Rumah di Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.

Herman Deru menekankan pentingnya pembenahan data, integrasi perizinan, serta koordinasi lintas sektor agar target tersebut tercapai cepat dan tepat sasaran di Sumsel.

Hal itu disampaikan Gubernur Herman Deru saat menerima audiensi Komisioner Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Doddy Bursman beserta jajaran di Ruang Tamu Gubernur, Kamis (13/11/2025) siang.

Herman Deru berdiskusi mengenai rincian target program, jangka waktu pelaksanaan, serta alokasi kuota pembangunan rumah untuk setiap provinsi.

“Saya ingin agar Sumsel segera menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) percepatan pencapaian target 3 juta rumah. Namun sebelum ke tahap pembiayaan, saya ingin membenahi dulu data dari kabupaten/kota—mulai dari rumah yang sudah memiliki IMB maupun yang belum. Ini penting agar pembangunan terarah dan terintegrasi,” ujarnya.

Gubernur juga menegaskan agar proses perizinan dan pengembangan perumahan tidak mengabaikan aspek tata ruang dan lingkungan.

“Jangan sampai pengembang membangun di kawasan yang merupakan lahan sawah produktif atau hutan lindung. Semua harus melalui izin yang jelas dan data yang valid agar percepatan pembangunan bisa optimal,” tegasnya.

Selain membahas pembangunan hunian, Herman Deru juga menyoroti pentingnya literasi dan inklusi keuangan masyarakat, terutama dalam konteks pembiayaan rumah dan pengelolaan dana pribadi.