JPNN.com - Daerah - Sumsel

Herman Deru Sebut Pornas XVII Korpri Jadi Berkah Bagi Sumsel, Produksi Pempek Meningkat

Senin, 13 Oktober 2025 – 07:24 WIB
Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini di acara penutupan Pornas XVII Korpri 2025 di Stadion Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Sabtu (11/10) malam. Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (Pornas) XVII Korpri 2025 di Palembang bukan hanya tentang kompetisi olahraga, tetapi juga tentang kebersamaan, semangat persaudaraan, dan dampak ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat Sumsel.

Herman Deru menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Sumsel sebagai tuan rumah sekaligus raihan juara dua nasional dengan perolehan 24 medali (9 emas, 7 perak, dan 8 perunggu).

Pernyataan tersebut disampaikan di acara penutupan Pornas XVII Korpri 2025 di Stadion Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Sabtu (11/10) malam.

Dia mengungkapkan selama sepekan pelaksanaan Pornas XVII Korpri 2025, Palembang menjadi kota yang sangat hidup.

"Mulai dari kuliner, wisata, hingga penginapan semuanya penuh. Bahkan beberapa tamu dari luar daerah kesulitan mencari tiket karena antusiasme begitu tinggi,” ujar Gubernur Herman Deru dalam keterangannya, Senin (13/10).

Hemran Deru menilai Pornas menjadi ajang silaturahmi yang mempererat hubungan antar-ASN dari seluruh Indonesia.

“Dari sinilah muncul energi positif yang memperkuat semangat kebersamaan dan pelayanan publik yang lebih baik,” tambahnya.

Menurut Herman Deru, efek dari kegiatan ini dirasakan masyarakat secara langsung, terutama sektor ekonomi.

Herman Deru sebut selama sepekan pelaksanaan Pornas XVII Korpri 2025 menjadi berkah bagi Sumsel, salah satunya produksi pempek meningkat jadi 24 ton per hari

