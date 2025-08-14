Close Banner Apps JPNN.com
Nasional - Humaniora

Herman Deru Sematkan Satyalancana Karya Satya dari Presiden kepada 321 ASN Sumsel

Kamis, 14 Agustus 2025 – 10:42 WIB
Sebanyak 321 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapat kehormatan istimewa. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 321 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapat kehormatan istimewa. 

Mereka menerima Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI Prabowo Subianto, yang disematkan langsung oleh Gubernur H. Herman Deru di Griya Agung Palembang, Rabu (13/8).

Penghargaan ini diberikan kepada ASN yang telah mengabdi selama 10, 20, hingga 30 tahun dengan kinerja, integritas, dan disiplin yang diakui negara.

Herman Deru menegaskan Satyalancana Karya Satya adalah penghargaan yang sarat makna. 

“Ini bukan sekadar tanda jasa, tapi bukti bahwa negara mengakui dedikasi bapak/ibu,” ujarnya.

Dia mengatakan kemajuan Sumsel adalah buah kerja bersama, termasuk peran ASN yang kerap bekerja tanpa sorotan publik. 

“Bahkan saya sendiri pernah menerima Satya Lencana 10 tahun. Saya tahu rasa bangga ini,” katanya.

Menurut Herman Deru, hanya ASN yang memenuhi kriteria pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan disiplin yang berhak mendapat penghargaan ini. “Tidak semua orang mendapat kesempatan yang sama,” tegasnya.

