Herman Deru Targetkan Pelabuhan Samudra Tanjung Carat Jadi Legacy Ekonomi Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk segera merealisasikan pembangunan Pelabuhan Samudra Tanjung Carat.

Penegasan tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Direktur Utama PT Pelindo Achmad Muchtasyar di Griya Agung Palembang, Sabtu (7/3) pagi.

Dalam pertemuan tersebut, Herman Deru menekankan keberadaan Pelabuhan Samudra Tanjung Carat menjadi kebutuhan mendesak guna menghentikan 'kebocoran' potensi ekonomi Sumsel.

Baca Juga: Polri Targetkan 31 Ribu Hektare Lahan Jagung di Sumsel pada Tahun 2026

Menurut Herman Deru, selama ini banyak komoditas unggulan Sumsel yang diekspor melalui pelabuhan di provinsi lain sehingga nilai tambahnya tidak tercatat sebagai pendapatan daerah.

“Selama ini banyak komoditas unggulan Sumsel yang harus diekspor melalui pelabuhan di provinsi lain. Akibatnya, nilai tambahnya tidak tercatat sebagai pendapatan daerah,” ungkap Herman Deru dalam keterangannya, Minggu (8/3).

Dia menjelaskan Sumsel merupakan salah satu provinsi yang aktivitas logistiknya masih mengandalkan pelabuhan sungai yang berada di tengah kota.

Kondisi tersebut memicu kemacetan lalu lintas serta menyebabkan biaya logistik menjadi lebih tinggi.

Herman Deru juga menyoroti besarnya potensi komoditas Sumsel yang membutuhkan dukungan Pelabuhan Samudra Tanjung Carat untuk memperkuat rantai distribusi dan ekspor.