Herman Deru Tegaskan Komitmennya Memajukan Infrastruktur dan Pariwisata OKU Selatan

Rabu, 27 Agustus 2025 – 07:52 WIB

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur sekaligus mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.

Penegasan itu disampaikannya saat menerima kunjungan Bupati OKU Selatan Abusama di Griya Agung, Palembang, Selasa (26/8).

Dalam pertemuan tersebut, Herman Deru menuturkan OKU Selatan memiliki potensi besar yang perlu dikelola secara strategis, baik dari sisi infrastruktur maupun destinasi wisata.

Menurut Herman Deru, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi kunci percepatan pembangunan.

“Alhamdulillah, hari ini kami dapat bersilaturahmi sekaligus membahas berbagai persoalan pembangunan di OKU Selatan. Saya menilai wilayah ini punya potensi luar biasa untuk dikembangkan,” ujar Herman Deru dalam keterangannya, Rabu (27/8).

Gubernur Herman Deru menyebut sejumlah usulan pembangunan infrastruktur dari Pemkab OKU Selatan sebelumnya telah masuk dalam rencana strategis.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah dan membuka akses menuju destinasi wisata unggulan di daerah tersebut.

Tak hanya soal infrastruktur, Herman Deru juga menyoroti dampak positif event Sriwijaya Ranau Gran Fondo (SRGF) yang rutin digelar di OKU Selatan.