JPNN.com - Daerah - Sumsel

Herman Deru Tegaskan Penguatan Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Sinergi Bulog–Pemda

Selasa, 24 Februari 2026 – 10:08 WIB
Herman Deru Tegaskan Penguatan Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Sinergi Bulog–Pemda
Gubernur Sumsel Herman Deru (kiri) saat menerima audiensi Pimwil Bulog Kanwil Sumsel–Babel, Senin (23/2). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan penguatan ketahanan pangan daerah harus dilakukan melalui sinergi yang solid antara pemerintah daerah dan Perum Bulog.

Penegasan itu disampaikannya saat menerima audiensi Pimwil Bulog Kanwil Sumsel–Babel di Kantor Gubernur Sumsel, Senin (23/2).

Dalam pertemuan tersebut, Herman Deru menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga BUMD.

Langkah ini harus dilakukan guna memastikan distribusi dan penyerapan komoditas berjalan efektif serta berdampak luas bagi perekonomian daerah.

Herman Deru mendorong agar program penyaluran beras bagi ASN tidak sekadar menjadi rutinitas distribusi, melainkan mampu membentuk ekosistem ekonomi baru di kabupaten/kota.

Melalui skema tersebut, serapan hasil panen petani dapat terjaga sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

“Penyaluran beras ASN harus menjadi ekosistem baru di daerah. Kami membantu serapan bersama Bulog sehingga manfaatnya dirasakan lebih luas,” ujarnya.

Deru juga menekankan pentingnya penataan zonasi wilayah kerja Bulog agar selaras dengan pembagian administratif kabupaten/kota.

Ini penegasan Gubernur Sumsel Herman Deru saat menerima audiensi Pimwil Bulog Kanwil Sumsel–Babel

TAGS   ketahanan pangan  Bulog  Herman Deru  pemprov Sumsel  kesejahteraan petani  Sumsel  Pemda 
