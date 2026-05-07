JPNN.com - Daerah

Herman Deru Tinjau Keluarga Korban Bus ALS di RS Bhayangkara

Kamis, 07 Mei 2026 – 14:04 WIB
Gubernur Sumsel Herman Deru saat menemui keluarga korban di RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang, Kamis (7/5/2026). Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - MURATARA - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendatangi Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang, Kamis (7/5) untuk menemui keluarga koban kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera atau ALS dengan truk tangki PT Seleraya di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Kunjungan tersebut juga dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada para keluarga yang masih menunggu identifikasi korban oleh tim DVI Polda Sumsel.

"Kami hadir untuk memberikan dukungan kepada keluarga korban yang saat ini masih menunggu proses identifikasi jenazah," ujar Deru. 

Dia mengungkap telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terkait musibah tersebut. 

"Malam tadi saya sudah berbicara dengan Pak Bobby Nasution. Kami bersama Pemprov Sumut akan memfasilitasi pemulangan jenazah korban," kata Deru.

Pemprov Sumsel juga menyiapkan bantuan bagi keluarga korban yang berada di Palembang selama proses identifikasi berlangsung, mulai dari tempat tinggal sementara hingga kebutuhan konsumsi. 

Terkait penyebab kecelakaan, Deru menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian yang saat ini masih melakukan penyelidikan. 

"Nanti pihak kepolisian yang akan memyampaikan hasil penyelidikan secara resmi," tutur Deru. (mcr35/jpnn) 

Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Cuci Hati

