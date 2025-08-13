Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Heruwa dan Sal Priadi Suguhkan Insomnia Versi Remix

Rabu, 13 Agustus 2025 – 13:13 WIB
Heruwa, vokalis Shaggydog. Foto: Dok. DoggyHouse Records

jpnn.com, YOGYAKARTA - Vokalis Shaggydog, Heruwa bersiap meluncurkan lagu yang berjudul Insomnia dalam versi remix.

Adapun Insomnia merupakan lagu yang bersemayam dalam album Bersinar milik Shaggydog yang dirilis 2009 silam.

Enam belas tahun setelah dirilis, lagu tersebut mendapatkan sentuhan yang berbeda dari tangan dingin penulis liriknya, Heruwa.

Versi remix Insomnia membawa aura yang lebih trippy dengan karakter khas Bristol sound yang pernah popular pada era 90an.

Komposisi bass mampu menciptakan irama yang ritmik diimbangi dengan part drum yang sederhana dan fill in synthesizer mengawang menambah kesan atmosfer yang moody.

"Lagu ini bisa jadi ga terlalu mudah untuk didengarkan dalam sekali duduk, bila suasana hatinya enggak sesuai," ungkap Heruwa, Selasa (12/8).

Menariknya lagi, Heruwa mengajak Sal Priadi untuk berkolaborasi untuk versi remix Insomnia.

Pelantun Gala Bunga Matahari itu bukanlah orang yang baru bersinggungan dengan Heruwa dan Shaggydog.

