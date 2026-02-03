Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Hery Gunadi Puji Kinerja PNM dalam Penguatan Ekosistem Ultra Mikro

Selasa, 03 Februari 2026 – 16:46 WIB
Group CEO BRI, Hery Gunardi. Foto: PNM

jpnn.com, JAKARTA - Group CEO BRI, Hery Gunardi, memberikan apresiasi terhadap kinerja PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat prasejahtera melalui penciptaan nilai ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PNM 2026 di Jakarta, Senin (2/2).

Dalam kegiatan tersebut, PNM menegaskan komitmennya untuk melanjutkan transformasi ekosistem ultra mikro sebagai bagian dari Holding UMi bersama BRI dan Pegadaian.

Agenda tersebut menjadi fokus utama perusahaan pada 2026 guna menjaga pertumbuhan sekaligus memperluas program pemberdayaan.

Hery menyebut PNM telah menjalankan mandat negara selama lebih dari dua dekade dalam memberdayakan masyarakat.

“Selama 26 tahun PNM diberikan mandat oleh negara untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat Indonesia khususnya prasejahtera yang berkelanjutan,” ujar Hery.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyampaikan bahwa hingga saat ini PNM telah menjangkau 60.250 desa dan kelurahan dari sekitar 84.000 wilayah di Indonesia.

Total nasabah yang dilayani mencapai 22,9 juta orang yang rutin mengikuti pertemuan mingguan bersama petugas lapangan.

