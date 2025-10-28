Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Hobi

HGI dan PORDI Gelar Turnamen Domino Digital Pertama di Indonesia

Selasa, 28 Oktober 2025 – 15:05 WIB
HGI dan PORDI Gelar Turnamen Domino Digital Pertama di Indonesia - JPNN.COM
HGI dan PORDI Gelar Turnamen Domino Digital Pertama di Indonesia. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Higgs Games Island (HGI) memperingati ulang tahun ke-7, dengan menggelar turnamen domino digital pertama di Indonesia.

Bersama Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI), HGI menggelar turnamen dengan konsep kartu domino digital berbasis e-paper di Makassar, pada 8–9 November 2025.

Turnamen ini mendapat dukungan penuh dari PORDI dan menjadi tonggak penting dalam transformasi permainan domino tradisional menuju era digital.

Kolaborasi ini bukan sekadar mengadopsi teknologi baru, melainkan juga memperkuat posisi domino sebagai olahraga rakyat yang kini berkembang menjadi e-sport berbasis budaya lokal.

Seluruh pertandingan akan dijalankan menggunakan HGI Master Tournament System, sistem digital buatan HGI yang memastikan jalannya kompetisi berlangsung adil, transparan, dan efisien.

Ketua Umum PORDI, Dr. H. Andi Jamaro Dulung, M.Si, menyambut positif inovasi tersebut. Menurutnya, digitalisasi ini adalah lompatan besar bagi dunia domino Indonesia.

"Kami senang bisa bekerja sama dengan HGI untuk menghadirkan sistem kompetisi yang profesional, transparan, dan berintegritas,” ujar Andi, dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10).

Menurut Andi Jamaro, perayaan ulang tahun HGI ini juga bertujuan mempererat tali persaudaraan antarpecinta domino, meningkatkan kecerdasan strategi, serta memperkuat lingkungan kompetitif yang sehat.

Higgs Games Island rayakan ulang tahun ke-7 dengan PORDI lewat turnamen domino digital pertama di Indonesia.

