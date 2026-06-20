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HGI Jakarta Domino Tournament 2026 Ramaikan Perayaan HUT DKI

Minggu, 28 Juni 2026 – 00:10 WIB
HGI Jakarta Domino Tournament 2026 Ramaikan Perayaan HUT DKI - JPNN.COM
Pertandingan HGI Jakarta Domino Tournament 2026 yang berlangsung di Jakarta International Velodrome pada Sabtu (27/6). Foto: Ilustrasi/PORDI

jpnn.com, JAKARTA - Penyelenggaraan Higgs Games Island (HGI) bertajuk Domino Tournament 2026 digelar untuk meramaikan HUT ke-499 DKI Jakarta.

Ketua Umum Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Andi Jamaro Dulung mengungkapkan bahwa antusiasme peserta yang ikut sangat tinggi.

Buktinya, jumlah peserta yang ikut mencapai 1000 orang lebih dari berbagai daerah di Indonesia.

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“Antusiasme peserta dari berbagai daerah di Indonesia di tiap kompetisi. Masyarakat juga semakin banyak yang menerima domino sebagai olahraga pikiran yang kompetitif,” ungkap Andi.

HGI Jakarta Domino Tournament 2026 akan berlangsung dari Sabtu (27/6) hingga Minggu (28/6) di Jakarta International Velodrome, Rawamangun.

Perwakilan Higgs Games Island (HGI), Ray mengapresiasi peserta yang mengikuti event kali ini.

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Sejak awal pihaknya sangat fokus untuk menghadirkan kompetisi ini di Indonesia untuk mendorong perkembangan olahraga pikiran di Indonesia.

Melihat jumlah peserta, Ray menyatakan hal tersebut menjadi bukti Higgs Games Island sebagai olahraga yang diminati oleh masyarakat khususnya di Tanah Air.

HGI Domino Tournament 2026 berlangsung semarak untuk meramaikan HUT ke-499 DKI Jakarta, Sabtu (27/6) di Jakarta International Velodrome

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TAGS   HGI  HGI Jakarta Domino Tournament 2026  domino  Jakarta Domino Tournament 
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