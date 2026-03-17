Hibah Dua PLTS di Sumenep Perkuat Akses Listrik Berkelanjutan

jpnn.com, SUMENEP - Tsingshan Group melalui Yayasan Torang IWIP Berbakti menghibahkan dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kepada masyarakat Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, guna mendukung perluasan akses energi bersih dan swasembada energi nasional.

Hibah tersebut juga diinisiasi oleh Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia dan ditujukan untuk menghadirkan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara Yayasan Torang IWIP Berbakti, Pemerintah Kabupaten Sumenep, dan PT PLN (Persero) pada 13 Maret 2026 di Wisma Danantara, Jakarta.

Penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, sebagai bentuk dukungan terhadap kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan energi baru terbarukan.

Ketua Umum Yayasan Torang IWIP Berbakti, Wahyu Budhi Santoso, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung pemerataan akses energi bagi masyarakat di berbagai daerah.

“Kami berharap hibah dua PLTS berkapasitas masing-masing 1 megawatt peak (MWp), yang dilengkapi dengan Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas masing-masing empat megawatt hour (MWh), dapat menghadirkan pasokan listrik yang stabil bagi masyarakat di dua desa di Kabupaten Sumenep,” ujarnya.

Rosan Roeslani menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara sektor industri, pemerintah, dan masyarakat dalam mendorong pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

"Inisiatif ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat akselerasi transisi energi nasional,” kata Rosan.