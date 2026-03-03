Hidayat Nur Wahid: Puasa Ingatkan Makna Hidup & Pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menggelar acara buka puasa bersama para tokoh perempuan, ustaz dan ustazah, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan di kediaman rumah dinasnya, Jakarta Selatan, Senin (2/3).

Pada sehari sebelumnya, HNW di tempat yang sama juga menyelenggarakan silaturahmi dengan buka bersama tokoh-tokoh muslimin di Jakarta Selatan, Ketua MUI, Ketua PD Muhammadiyah, Ketua DMI, IKADI, Pemuda Pancasila, selain Pimpinan PKS di Jakarta Selatan.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan hingga efektif menjadi ajang mempererat silaturahmi, baik dari unsur ormas perempuan maupun tokoh-tokoh keagamaan di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.

Dalam sambutannya, HNW menyampaikan apresiasi atas kehadiran para undangan serta menegaskan pentingnya menjaga semangat silaturahmi tidak hanya di bulan Ramadan.

“Inilah berkah Ramadan, memberikan makna kehidupan yang lebih dalam dan bermanfaat, misalnya puasa menjadi ajang kita bisa masif bersilaturahmi," kata HNW dalam keterangannya, Selasa (3/3).

Dia berharap silaturahmi tidak berhenti di bulan Ramadan.

HNW lantas menyampaikan pesan para ulama mengingatkan pentingnya silaturahmi.

"Kuunuu rabbaniyyin wa la takuunuu ramadhaniyyin. Jadilah hamba Allah yang konsisten sepanjang waktu, bukan hanya di bulan Ramadan,” ujar Anggota Komisi VIII DPR Dapil Jakarta II ini.