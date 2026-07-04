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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Hidup Ronald Tenang Setelah Ikut Prudential Syariah

Sabtu, 04 Juli 2026 – 14:49 WIB
Hidup Ronald Tenang Setelah Ikut Prudential Syariah - JPNN.COM
Prudential Syariah berkomitmen untuk terus mendampingi keluarga Indonesia agar dapat melangkah dan mewujudkan mimpi terbaiknya di masa depan. Foto: Prudential Syariah

jpnn.com, JAKARTA - Membangun kemandirian finansial membutuhkan waktu bertahun-tahun. Namun, satu risiko kesehatan dapat menghapus hasil perjuangan tersebut dalam sekejap jika tanpa perlindungan yang memadai.

Tidak sedikit keluarga yang terpaksa kehilangan aset berharga mereka, mulai dari kendaraan pribadi, tabungan, hingga rumah tinggal, demi menanggung tingginya biaya pengobatan. Situasi serupa pun nyaris dialami oleh keluarga Ronald.

Berangkat dari pengalaman kerabat dekat yang mengalami kesulitan finansial akibat tidak memiliki proteksi kesehatan saat jatuh sakit, Ronald sebagai kepala keluarga memutuskan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi anaknya melalui Prudential Syariah pada 2019.

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Berawal dari proteksi untuk sang anak, Ronald kemudian menyadari pentingnya perlindungan bagi seluruh keluarga. Ia pun memutuskan untuk melengkapi proteksi kesehatan bagi dirinya, istri, dan anaknya.

Saat pandemi COVID-19 melanda, Ronald terpapar varian Delta dengan gejala yang cukup parah. Ia harus menjalani perawatan selama hampir dua minggu, termasuk dirawat di ICU, dengan total biaya pengobatan mencapai sekitar Rp500 juta.

“Awalnya istri saya sempat panik dan khawatir memikirkan biaya yang harus dikeluarkan, bahkan sampai terpikir untuk menjual aset. Untungnya, tenaga pemasar Prudential Syariah kami menyampaikan bahwa seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh perusahaan. Saat itu, saya dan istri benar-benar merasa sangat lega, sehingga saya bisa fokus menjalani pemulihan,” ujar Ronald.

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Di tahun 2022, Ronald kembali mengalami hal tidak terduga, di saat sedang melakukan perjalanan dinas, dirinya merasa tidak enak di bagian perut dan mengalami perubahan warna pada urine.

Setelah sampai di Jakarta, Ronald segera dilarikan ke rumah sakit dan menjalani tindakan USG yang berujung harus dilakukan operasi karena ditemukan bahwa empedunya sudah pecah dan memakan biaya sekitar Rp 150 juta.

Ronald sebagai kepala keluarga memutuskan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi anaknya melalui Prudential Syariah pada 2019.

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TAGS   Prudential Syariah  asuransi syariah  Asuransi Kesehatan  asuransi  perlindungan kesehatan 
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