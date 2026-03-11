Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hidupkan Ramadanmu, Teh Celup Sosro Hadirkan Kehangatan Berbuka

Rabu, 11 Maret 2026 – 07:22 WIB
Brand Manager Teh Celup Sosro, Indi Raisa Girsang (tengah) bersama Ketua Yayasan Lumbung Pangan Indonesia Wida Septarina pada acara Media Gathering Teh Celup Sosro: Hidupkan Ramadanmu dan buka puasa di Hotel Ibis Hayam Wuruk, Jakarta, Selasa (10/3/2026). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang merayakan hangatnya kebersamaan dan berbagi kebaikan.

Melanjutkan program yang mendapat sambutan positif dan menghadirkan dampak baik bagi masyarakat pada tahun sebelumnya, Teh Celup Sosro kembali menghadirkan program Hidupkan Ramadanmu (THR) di tahun 2026 dengan jangkauan yang lebih luas.

Tahun ini, program THR menjangkau lebih banyak wilayah dan komunitas, menghadirkan kehangatan berbuka puasa bagi masyarakat di 26 kota dan kabupaten di 6 provinsi di Indonesia.

Program Teh Celup Sosro Hidupkan Ramadanmu (THR) yang berlangsung sejak 21 Februari hingga 15 Maret 2026 ini mengikutsertakan 186 masjid sebagai pusat kegiatan komunitas dan kebersamaan, sekaligus menghadirkan hidangan berbuka puasa yang dilengkapi dengan seduhan teh manis hangat bagi masyarakat.

Berkolaborasi dengan FoodBank of Indonesia (FOI), program THR 2026 menyiapkan 60.000 paket hidangan makanan berbuka puasa lengkap dengan seduhan teh manis hangat.

Menggerakkan lebih dari 2.000 ibu-ibu relawan, setiap paket makanan dan minuman yang tersaji merupakan sebuah jembatan yang menghantarkan cerita, tawa, dan kehangatan kepedulian masyarakat.

Teh Celup Sosro berkolaborasi dengan 2.000 Ibu Relawan, menghadirkan 60.000 paket hidangan buka puasa dan teh hangat di 186 masjid di 6 provinsi di Indonesia.

TAGS   Teh Celup Sosro  berbuka puasa  Ramadan  Puasa Ramadan 

RAMADAN

