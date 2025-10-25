Hidupkan Semangat Olahraga, Gubernur Fakhiri Buka Liga Top Skor Papua 2025

jpnn.com, JAYAPURA - Gubernur Papua Mathius Fakhiri membuka Liga Top Skor Papua 2025 kategori usia 10 dan usia 12 tahun yang berlangsung di Lapangan Asri, Kampung Nafri, Jayapura.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam upaya membangun generasi emas Papua melalui jalur pembinaan olahraga, khususnya sepak bola.

Fakhiri menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghidupkan kembali semangat olahraga di Tanah Papua.

Dia menilai bahwa potensi anak-anak Papua di bidang olahraga sangat besar dan perlu dikelola secara serius sejak usia dini.

“Papua punya banyak anak-anak berbakat. Jangan hanya banyak bicara, tetapi tunjukkan dengan tindakan nyata. Kami buat lebih banyak kompetisi seperti ini supaya 10 tahun ke depan kami punya penerus atlet-atlet besar dari Papua,” ujar Gubernur Fakhiri.

Gubernur juga menyoroti pentingnya pengelolaan fasilitas olahraga yang telah dibangun di berbagai wilayah Papua.

Menurutnya, sarana yang telah tersedia tidak boleh dibiarkan terbengkalai. Ia menegaskan bahwa seluruh fasilitas itu harus dimanfaatkan untuk menumbuhkan minat dan semangat berlatih bagi generasi muda.

“Semua fasilitas olahraga sudah kami bangun, tetapi jangan dibiarkan tidur. Saya sudah sampaikan, nanti tata kelolanya kami benahi, dan kami dorong supaya olahraga di Papua benar-benar hidup dari akar rumput,” tegasnya.