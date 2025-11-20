Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

High School Fest 2025 di PIK2 Siap Hadirkan Kenangan Masa Sekolah

Kamis, 20 November 2025 – 11:21 WIB
High School Fest 2025 di PIK2 Siap Hadirkan Kenangan Masa Sekolah - JPNN.COM
Community Park di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) menjadi venue High School Fest 2025 yang digelar pada 22–23 November 2025. Foto: Community Park PIK2

jpnn.com, JAKARTA - High School Fest bakal kembali digelar pada 22–23 November 2025 di Community Park Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Festival musik bernuansa nostalgia itu menargetkan kehadiran hingga 30 ribu pengunjung, jauh di atas pencapaian tahun lalu di kisaran 15 ribu orang partygoers.

High School Fest tahun ini mengangkat tema 'Timeless Memories' sebagai ajakan kepada pengunjung untuk kembali merasakan suasana masa sekolah. Suasana konser outdoor di tepi pantai akan sangat pas untuk mendukung pengalaman tersebut.

Baca Juga:

Deretan musisi yang tampil tahun ini juga lebih beragam. Pada hari pertama High School Fest 2025, ada White Chorus, Romantic Echoes, Bilal Indrajaya, The Adams, Nadin Amizah, Sal Priadi, Vierratale, Juicy Luicy, dan Diskopantera yang akan naik panggung.

Adapun hari kedua High School Fest 2025 akan diisi Humbug, The Lantis, Perunggu, JKT48, Bernadya, Tiara Andini, Maliq & D’Essentials, Tenxi, dan Feel Koplo.

Salah satu penampilan yang paling ditunggu adalah kolaborasi Nadin Amizah dan Sal Priadi yang membawakan Amin Paling Serius.

Baca Juga:

High School Fest bakal kembali digelar pada 22–23 November 2025 di Community Park Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   High School Fest 2025  High School Fest  PIK2  PIK  Bernadya  JKT48 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp