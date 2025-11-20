High School Fest 2025 di PIK2 Siap Hadirkan Kenangan Masa Sekolah

jpnn.com, JAKARTA - High School Fest bakal kembali digelar pada 22–23 November 2025 di Community Park Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Festival musik bernuansa nostalgia itu menargetkan kehadiran hingga 30 ribu pengunjung, jauh di atas pencapaian tahun lalu di kisaran 15 ribu orang partygoers.

High School Fest tahun ini mengangkat tema 'Timeless Memories' sebagai ajakan kepada pengunjung untuk kembali merasakan suasana masa sekolah. Suasana konser outdoor di tepi pantai akan sangat pas untuk mendukung pengalaman tersebut.

Deretan musisi yang tampil tahun ini juga lebih beragam. Pada hari pertama High School Fest 2025, ada White Chorus, Romantic Echoes, Bilal Indrajaya, The Adams, Nadin Amizah, Sal Priadi, Vierratale, Juicy Luicy, dan Diskopantera yang akan naik panggung.

Adapun hari kedua High School Fest 2025 akan diisi Humbug, The Lantis, Perunggu, JKT48, Bernadya, Tiara Andini, Maliq & D’Essentials, Tenxi, dan Feel Koplo.

Salah satu penampilan yang paling ditunggu adalah kolaborasi Nadin Amizah dan Sal Priadi yang membawakan Amin Paling Serius.